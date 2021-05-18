Çorum, Filistin için tek yürek oldu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasına kentteki siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları destek verdi.

Basın açıklamasına, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Deva Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Anadolu Gençlik Derneği, ÇorumDer, Cihannüma, İlim Yayma Cemiyeti, Atatürkçü Düşünce Derneği, Kamu Sen temsilcileri, partilerin belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alanda toplananlar İsrail'in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak saldırıların bir an önce durdurulmasını istedi.

‘BU MESELE ÜMMETİN MESELESİDİR’

Toplantıda basın açıklamasını AGD Hanımlar Komisyon Başkanı Keziban Göle yaptı.

‘Müslümanlar olarak Kudüs’ten vazgeçmemiz mümkün değildir’ diyen Göle, Kudüs’ün Müslümanların en çetin imtihanı olduğunu söyledi. Kudüs’ün bugünün Müslüman'ının yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en önemli göstergesi olduğunu ifade eden Göle, açıklamasında şunları kaydetti: “Bu coğrafyaya çizilen yapay sınırlar tarih atlaslarında sömürgeciliğin sonu olarak alacaktır. Kudüs mutlaka özgürlüğe, yer Müslümanlar da mutlaka birliğe kavuşacaktır. Mescid-i Aksa'nın işgal altında olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Ümmetin meselesidir.

1916 Mayıs'ında imzalanan Syces-Picot (sayks pikit) Antlaşması, Kasım 1917'de yayınlanan Balfour (balfur) Deklarasyonu, Şubat 1945'de gerçekleşen Yalta Konferansı işgalcilerin kim olduğunun göstergesidir. İşgalciler bu topraklara nasıl geldilerse öyle de gideceklerdir.”

‘İSRAİL HESAP VERMELİ’

Açıklamalarını sürdüren Göle, “Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan ihlalidir. Yaşam hakkının Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırıları işlenen bu suçlardan dolayı Israil'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 harekete geçirilmeli; kınamadan daha ileri adımlar atılmalıdır. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Bundan sonra söz bitmiştir. Bu zalimlere anladığı dilden konuşma vaktidir” dedi.

‘FİLİSTİN’İ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

“Kanayan yaramız sadece Filistin değildir” diyen Göle, şu açıklamalarda bulundu: “Müslümanların bu parçalamış durumundan ve uluslararası kuruluşların işlevsiz halinden dolayı; Doğu ki daha birçok mazlum Türkistan'da, Myammar'da ve coğrafyada zulümler devam etmektedir. Başta Türkiye olmak üzere İslam Dünyası bu dağınık hallerine bir son vermeli ve bu kardeşlerimizin derdine kınamanın ötesinde bir çare bulmalıdır. Samimi insan hakları savunucuları, kapitalist-emperyalist prangalarından kurtulmalı ve somut çözümler geliştirmelidir. Son tahlilde: bizler, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğiz.”

Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın "Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Allah nurunu tamamlayacaktır." sözünü hatırlatan Göle, “Bu inançla Filistinli kardeşlerimizi ve Kudüs davasını savunanları selamlıyoruz” ifadelerine yer verdi.