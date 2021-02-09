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Çorum, “Faydalı Model” başvurusunda 33. sırada

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan “Faydalı Model” başvurusu istatistikleri açıklandı.

Güncel 09.02.2021, 22:07
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Çorum, “Faydalı Model” başvurusunda 33. sırada

Erzurum özelinde hazırlanan habere göre Çorum’da faydalı model başvurusu yapan iller arasında 33. Sırada yer aldı. Buna göre Erzurum’dan 2020 yılında 11, 1995-2020 yılları arasında ise 97 faydalı model başvurusu yapıldığı dile getirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Faydalı Model başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum’un 2020 yılında Faydalı Model Başvurusu iller sıralamasında Malatya ve Ordu ili ile birlikte 27’inci sırayı aldığı vurgulandı.

Buna göre Faydalı Model başvuru sayısının en yüksek olduğu iller; “İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri, Antalya, Manisa, Sakarya, Mersin, Denizli, Adana, Muğla, Aydın, Eskişehir, Burdur, Balıkesir, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Nevşehir, Karaman, Düzce, Çanakkale, Elazığ, Kütahya, Kahramanmaraş, Zonguldak, Çorum, Trabzon, Erzurum, Malatya, Ordu” olarak açıklandı.

(İHA)

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