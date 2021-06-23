“Çorum demiryolunu hak ediyor”

Yerli ve milli teknolojilerin ülke genelinde üretilmesi adına önemli adımlar atan, savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli sistemler geliştirmek hedefiyle kurulan SAHA İstanbul ile Çorum TSO işbirliğinde düzenlenen “Çorum Savunma Sanayi Buluşması” programında bir açış konuşması yapan Başaranhıncal, Çorum’da son 10 yıldır savunma sanayi alanında bir şeyler yapmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Çorum’un sanayi alanında kabuğunu kıran bir kent olduğunu ama bu noktada sanayicilerin de beklentilerinin olduğunu belirten Başaranhıncal, “İstanbul ve Ankara artık sıkışmış durumda. Çorum’da bir Kazan gibi olabilir. Burada en zorlandığımız şey ise ürettiğimiz ürünlerin nakliyesi. Demiryolunu Çorum hak ediyor. Sanayicilerin tek fikir olduğu konu demiryolu” dedi. (Haber Merkezi)

