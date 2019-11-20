Çorum'dan kısa kısa...

ARAÇ TARLAYA UÇTU

Sungurlu İlçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün sabah saat 10.20 sıralarında meydana gelen kazada, A.G. (67) isimli sürücünün kullandığı araç ile Sungurlu ilçesi istikametinden Mahmatlı Köyü istikametine doğru seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak tarlaya uçan araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, K.G. (73) isimli kadın yolcu ise ağır yaralandı. Yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORTA REFÜJE ÇARPTI

Kargı’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza D-100 Karayolu üzerinde Kayadibi mevkiinde yaşandı.

Kargı’dan Kayadibi mevkiine seyir halinde bulunan N.B., (45) yönetimindeki araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüje çarpması sonucu kaza yaptı.

Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ş.B., (45) B.B. (19) ve Ş.K., (12) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)