Çorum'dan kısa kısa...

ÇAYDANLIĞI DEVİRDİ

Çorum’da bir kişi soba üzerindeki çaydanlığı üzerine devirmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum’un Mecitözü İlçesi’ne bağlı İbek Köyü’nde ikamet eden 14 yaşındaki B.Ü isimli çocuk evinde çay içtiği esnada dikkatsizlik tedbirsizlik sonucu soba üzerinde bulunan çaydanlığı üzerine devirmesi neticesinde hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı sevk edildiği Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine müteakip taburcu edildi.

5 Kişi Düşerek Hastanelik Oldu

Çorum’da 5 kişi düşerek hastanelik oldu.

Alına bilgiye göre İskilip Kavak Köyü’nde ikamet eden E.K (51) bahçesinde bulunan ağaçlardan meyve topladığı esnada düşerek hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı. Pınarçay Köyü’nde bir işyerinde çalışan M.T (48) dikkatsizlik sonucu makineden aşağına düşmesi sonucu yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İskilip Kayaağzı Köyü’nde ikamet eden N.D (66) isimli kadın ise şeker hastalığı nedeniyle baş dönmesi sonucu yere düşerek hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı kendi imkânları ile geldiği İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Uğurludağ Üçdam Köyü Hacıpınarı mevkiinde ise Z.A (53) dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle dengesini kaybederek traktörden aşağı düşmesi neticesinde hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı Uğurludağ Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Çorum’un Dodurga İlçesi’ne bağlı Tutuş Köyü’nde ikamet eden F.D (45) isimli kadın ise misafir olarak kaldığı evin merdiveninden indiği esnada dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak sevk edildiği Dodurga Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin bitimine müteakip taburcu edildi.

İŞ KAZASINDA YARALANDILAR

Çorum merkez ve ilçelerinde çok sayıda kişi işyerlerinde geçirdikleri kazalar sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Kadıkırı Köyü’nde bir işyerinde çalışan E.C (18) pres makinası ile ürün düğmesi taktığı esnada dikkatsizlik tedbirsizlik sonucu elini makinaya sıkıştırarak hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak hastanelik oldu. Çepni Mahallesi’nde M.Ü isimli işçi malzeme indirdiği esnada ayağını burkması sonucu yaralandı. Altuntaş Köyü’nde E.K (26) isimli işçi elini kalıba sıkıştırması sonucu yaralanırken,

Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan K.C (41) değirmen kapağı üzerinde çalışırken düşmesi; M.T (47) elini makinaya sıkıştırması; A.G (27) temizlik deposunun kapağını açmaya çalıştığı sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle kapağın sağ omuzuna çarpması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavilerinin bitimine müteakip taburcu edildi.

İskilip Çomu Köyü’nde D.E (22) tahta parçasının sağ elinin üzerine düşmesi; Abdalata Köyü’nde Ş.A (24) elini makinaya sıkıştırması ve Sarımbey Köyü’nde R.K (34) elini makinaya sıkıştırması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak hastanelik olurken; Dodurga Alpagut Köyü’nde F.K (34) profil demirini taşırken ayağına düşürmesi, aynı işyerinde E.K (51) çalıştığı esnada taş parçasına takılıp düşmesi; İ.K (31) profil demirini taşırken belini incitmesi ve A.C (39) isimli işçi ise kömür kazdığı esnada sağ eline taş parçası düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

İş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

TAHRAYI ELİNE VURDU

Çorum’da bir kişi eline tahra vurması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre Oğuzlar Şaphane Köyü’nde ikamet eden H.T (18) isimli genç hayvanlarına tahra ile ot doğradığı esnada sol eline tahrayı vurması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı genç Oğuzlar Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip taburcu edildi.

Merkeze bağlı Aksungur Köyü’nde ise M.Ş (36) isimli kişi hızar makinası ile odun kestiği esnada makinanın elinden kayması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çalyayla Köyü’nde ise S.K (29) evinin bahçesinde ağaç kesme motoru ile odun kestiği esnada motorun sol dizine çarpması sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Sarışeyh Köyü’nde ikamet eden N.B (57) isimli kadın ise evinin bahçesinde ağaç kesme motoru ile odun kestiği esnada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle ağaç kesme motorunun koluna çarpması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)