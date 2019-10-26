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Çorum'dan kısa kısa...

Çorum'dan kısa kısa...

26 Ekim 2019 Cumartesi 01:56
Çorum'dan kısa kısa...

GARGARA İÇEN KİŞİ ZEHİRLENDİ

Çorum’da kaşıntı ilacı yerine gargara içen kişi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre olay önceki gün Sungurlu Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. N.S. isimli kişi dedesinin kaşıntı ilacı yerine gargara ilacı vermesi sonucunda zehirlendi. Yanlış ilaç aldığı öğrenilen N.S. Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zehirlenen kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AŞIRI ALKOL ALDI HASTANELİK OLDU

Çorum’da aşırı alkol alan bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre olay önceki gün ilimiz Laçin İlçesi’ne bağlı Narlı Köyü'nde meydana geldi.

Köyde ikamet eden D.K (46) isimli şahıs aşırı alkol alması sonucu zehirlendi. Yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verilen şahıs ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahsın hayati tehlikesi olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TABANCA KAYBOLDU

Çorum’da bir kişi tabancasını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Merkeze bağlı Sarmaşa Köyü’nde ikamet eden E.Ö(40) isimli kadın Jandarma Karakolu’na müracaat ederek ruhsattı tabancasının kaybolduğunu beyan etti.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatılırken, tabanca Jandarma tarafından kayıp sistemine işlendi.

HIZARLA KOLUNDAN YARALANDI

Çorum’da bir kişi hızar makinesi ile çalışırken kolundan yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay merkeze bağlı Acıpınar Köyü’nde meydana geldi. Önceki gün öğlen saatlerinde yaşanan olayda köyde ikamet eden H.S (48) isimli kişi evinin bahçesinde hızar makinası ile ağaç kestiği esnada hızar makinesinin elinden kayarak sağ koluna çarpması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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