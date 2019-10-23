Çorum'dan kısa kısa...

DÜŞEREK YARALANDILAR

Çorum’da iki kişi düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre Sungurlu’ya bağlı Kurbağalı Köyü’nde ikamet eden H.B (67) evinin merdiveninden indiği esnada dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sungurlu Gökçam Köyü’nde ikamet eden A.R.S. (70) isimli kişi de bahçesindeki elma ağaçlarından meyve topladığı esnada dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı Sungurlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

3 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ YAKALANDI

Çorum’da 3 sürücü alkollü şekilde araba kullandıkları için “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan haklarında yasal işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan rutin kontrollerde üç kişi alkollü araç kullanırken yakalandı. Buna göre Karaçekili Mahallesi’nde B.E.B isimli sürücü 1,27 promil; Osmancık Yeni Mahalle’de R.Ç.K isimli sürücü 1,39 promil ve Osmancık Koyunbaba Mahallesi’nde ise Ö.C.G isimli sürücü 1,31 promil alkollü olarak araç kullanırken yakalandı.

3 sürücü hakkında tespit yapılarak haklarında yasal işlem uygulandı.

Odun keserken hızarı bacağına değdirdi

Hızarla odun kesen bir kişi, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu sol bacağından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Salı günü saat 08.30 sıralarında merkeze bağlı Çanakçı Köyü’nde ikamet eden 54 yaşındaki H.D., hızar makinası ile evinin önünde odunları kestiği esnada dikkatsizlik tedbirsizlik sonucu sol bacağından hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı şahıs, sevk edildiği Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

DEREYE TAKLA ATTI

Çorum’da dereye takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre önceki gün gece 00.10 sıralarında 18 yaşındaki Ş.A., otomobili ile Kınıkdeliler köyü istikametinden Çorum istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan dereye takla attı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan M.A.B. (18) hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı şahıs, sevk edildiği Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

KONTROLSÜZ ÇIKIŞ KAZAYA YOL AÇTI

Çorum’un Kargı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiler göre önceki gün saat 10.15 sıralarında Halılar köyü mevkiinde 75 yaşındaki I.Ü. yönetimindeki otomobil, Sinop’a doğru seyir halindeyken petrol ofisinden kontrolsüz bir şekilde yola çıkan 66 yaşındaki Y.K. yönetimindeki motosiklete çarptı.

Kazada araç sürücüsü ve motosiklet sürücüsü hayatı tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

(Haber Merkezi)