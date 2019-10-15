Çorum'dan kısa kısa...

ARAÇ DEVRİLDİ: 5 YARALI

Alaca’da bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çorum istikametinden Alaca İlçesi istikametine seyir halinde bulunan B.Ç., yönetimindeki araç, şoförün dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan R.Ç., A.Ç., Ö.Ç., ve G.B., hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

FENALAŞARAK BAYILAN ŞAHIS, AĞIR YARALANDI

Kargı’nın Avşar Köyü’nde ikamet eden 75 yaşındaki Ş.E. (75) isimli şahıs, bahçesinde topladığı sebzeleri evine götürdüğü sırada fenalaşarak bayılması neticesinde ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, köyde ikamet eden Ş.E., bahçesinde topladığı sebzeleri evine götürdüğü sırada fenalaşarak bayıldı. Yaralı şahıs, önce Kargı Devlet Hastanesi’ne daha sonrada ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BÜĞET’TE YANGIN

Çorum merkez ilçeye bağlı Büğet köyünde ikamet eden H.S (76) adlı vatandaşın evinin eklentisinde bulunan tandır kısmında közlerin alev alması sonucu evde yangın çıktı.

Olay, geçtiğimiz gün Büğet köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde ikamet eden H.S (76) isimli kişinin evinin eklentisinde bulunan tandır kısmında közlerin alev alması sonucu evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında her hangi bir can kaybı olmadı.

OTOMOBİLİN LASTİĞİ PATLADI: 2 YARALI

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Çorum’un Osmancık İlçesi Aşkbükü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 60 yaşındaki A.Ç. isimli şahıs yönetimindeki araç Aşkbükü mevkiine geldiğinde lastiğinin patlaması sonucu kaza geçirdi.

Kazada araç şoförü hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde ve araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki R.G. isimli şahıs ise hayati tehlikesi bulunacak şekilde yaralandı. Yaralılar sevk edildiği Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

TRAKTÖRDEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Çorum’da bir kişi traktörden düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre Sungurlu’ya bağlı Büyükekmekçi Köyü’nde önceki gün akşam saatlerinde yaşanan kazada bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Köyde ikamet eden O.Ş (76) isimli yaşlı adam traktör ile evinin önünde manevra yaptığı esnada dikkatsizlik tedbirsizlik sonucu traktörden düşerek hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandı. Yaralı adam sevk edildiği Sungurlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)