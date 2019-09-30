Çorum'dan kısa kısa...

OTOMOBİL DOMUZ SÜRÜSÜNE ÇARPTI

Çorum’da bir sürücü otomobille domuz sürüsüne çarptı.

Kaza geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çorum’un Osmancık İlçesi’ne bağlı Kargı Köyü mevkiinde yaşandı. Osmancık’a seyir halinde bulunan S.T isimli 20 yaşındaki gencin kullandığı otomobil önüne çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan F.S. (19) ve N.F.A (21) yaralandı. Yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinden sonra taburcu edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

YOLDAN ÇIKTI; 1’İ AĞIR, 2 KİŞİ YARALI

Kargı'da bir aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Kargı Beygircioğlu mevkiinde yaşandı. Kargı’ya seyir halinde bulunan Ö.E. (59) isimli sürücünün yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada araç sürücüsü hayati tehlikesi olmayacak şekilde, araçta yolcu olarak bulunan M.T. (64) ise hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

ARAÇLAR ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Alaca’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza önceki gün sabah saatlerinde Çorum’un Alaca İlçesi Akören köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki V.A.F. isimli şahıs yönetimindeki araç ile Akören istikametinden Alaca istikametine doğru seyir halinde iken belirtilen karşı istikametten gelen 42 yaşındaki E.Ö. isimli şahıs yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada bir sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki C.O. hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Diğer araç sürücüsü ve plakalı araçta yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki M.H. isimli kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar Alaca Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek ilk tedavilerine müteakip ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)