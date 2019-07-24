Çorum'dan kısa kısa...

18 YAŞINDAKİ MADDE BAĞIMLISI GENÇ KAYIP

Çorum’da 18 yaşındaki bir genç kayboldu.

Alınan bilgiye göre ilimiz Laçin İlçesi’ne bağlı Narlı Köyü’nde yaşayan 18 yaşındaki madde bağımlısı gençten 3 gündür haber alınamadığı öğrenildi.

Laçin Jandarma Komutanlığı’na gelen C.D isimli baba Narlı Köyü’nde ikamet ettiğini ve 18 yaşındaki A.D isimli oğlundan 3 gündür haber alamadığını belirterek bulunması için başvuru yaptı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen gencin bugüne kadar 7 kez evden kaçtığı ve kayıp ilanı verildiği de öğrenildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Saöcısı’nın talimatı ile gencin bulunması için soruşturma başlatıldı.

BARİYERE ÇARPTI

Çorum’da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza önceki gün akşam saatlerinde Sungurlu Kırıkkale yolu Bahşili Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 44 yaşındaki A.H. isimli şahıs yönetimindeki araç Ankara istikametinden Çorum istikametine seyir halindeki iken bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan bariyerlere çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan H.H. (39) ve Z.H. (1) hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla 112 sağlık görevlileri tarafından yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

BACAĞINI KESTİ

Çorum’da bir kişi çalışırken geçirdiği kaza sonucu bacağını kesti.

Alınan bilgiye göre Laçin’de bulunan Yeşilgöl mesiresine giden M.T (59) isimli şahıs orakla ot biçtiği esnada bacağını kesti.

Kendi imkanları ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan adamın tedavisine başlanırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı7nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

DUT TOPLARKEN AĞAÇTAN DÜŞTÜ

Çorum’da dut ağacında düşen şahıs yaralandı.

Alınan bilgiye göre önceki gün akşam saatlerinde Kargı’nın Bademce Köyü’nde yaşayan H.K (51) isimli kadın kendisine ait bahçedeki dut ağacına çıkarak dut topladığı sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

Hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan kadın Tosya Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

KAMYONLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Çorum’da bir kamyon ile bir otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre önceki gün öğlen saatlerinde yaşanan olayda İskilip-Bayat Karayolu’nda seyir halinde bulunan Y.O (32) sevk ve idaresindeki otomobil ile M.B (61) yönetimindeki kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araç sürücüsü hayati tehlike olacak şekilde yaralanarak İskilip Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

SOLLARKEN ÇARPIŞTI

Çorum-Alaca Karayolu’nda sollama yapan iki araç çarpıştı.

Alınan bilgiye göre kaza önceki gün akşam saatlerinde Alaca-Çorum Karayolu’nda meydana geldi. Çorum istikametinden Alaca istikametine seyir halinde bulunan B.Ş (53) yönetimdeki araç seyir halinde iken önündeki aracı solladığı esnada kendi aracını sollayan H.G (56) isimli kişinin yönetimindeki araçla çarpıştı.

Kaza sonrasında iki sürücüden B.Ş. hayati tehlike olacak şekilde yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

AYAĞI KIRILDI

Çorum’da bir kişi piknik alanında ayağını kırdı.

Alınan bilgiye göre Çorum’un Oğuzlar İlçesi’nde yaşanan olayda İ.Z.S (63) isimli kişi Obruk Barajı kenarında bulunan bir piknik alanında dengesini kaybederek düşünce ayağını kırdı.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALKOLLÜ YAKALANDILAR

Çorum’da iki sürücü alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan iki sürücüde alkol tespit edildi.

Buna göre Ulukavak Mahallesi’nde durdurulan Y.E isimli sürücü de 056 promil alkol tespit edilirken, Karakeçili Mahallesi’nde durdurulan M.Y isimli kişi de ise 130 promil alkol belirlendi.

İki kişi hakkında alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından yasal işlem uygulandı.

(Haber Merkezi)