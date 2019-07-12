Çorum'dan kısa kısa...

ÇOCUĞA CEVAP VERİRKEN YOLDAN ÇIKIP KAZA YAPTI

Çorum’da aracın arka koltuğunda oturan çocuğuyla konuşan sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde Çorum Ankara Karayolu Ahilyas köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Çorum istikametine seyir halinde olan Y.Y (35) isimli kadın sürücünün kullandığı araçta yolcu olarak bulunan M.E.Y (5) isimli çocuğun seslenmesi ile arkasını dönen sürücü aracı ile yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kazada araç sürücüsü kadın ile yanındaki çocuğu yaralanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

TARIM İLACI ZEHİRLEDİ

Çorum’da bir kişi tarım ilacından zehirlendi.

Alınan bilgiye göre önceki gün sabah saatlerinde merkeze bağlı Büyükdivan köyünden meydana gelen olayda, C.D.(57) isimli şahıs tarlasını tarım ilacı ile ilaçladığı esnada rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırılan şahsin zehirlendiği anlaşıldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Sungurlu Sunguroğlu Mahallesi’nde ise M.Ç isimli kişi fazla içtiği alkolden zehirlendi.

ARAÇ YAN YATTI, 3 KİŞİ YARALANDI

Mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yan yattı.

Alınan bilgiye göre Çukurören Köyü istikametinden Çorum’a seyreden T.P (42) sevk ve idaresindeki otomobil Çatak Köyü yakınlarında kaza yaptı.

Yolun mıcırlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini sürücü şarampole yan yattı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralanırken, yolcu olarak bulunan N.K (38) ve Y.K (2) isimli çocuk hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

ÖNCE TARLAYA GİRDİ SONRA DUVARA ÇARPTI

Yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce tarlaya girdi, daha sonra ise bir akaryakıt istasyonun duvarına çarparak takla attı.

Alınan bilgiye göre kaza Sungurlu-Kırıkkale Karayolu Çiftlik Köyü mevkiinde yaşandı. Kırıkkale’den Çorum istikametine seyreden K.R.T (30) yönetimindeki otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek tarla girdi. Ardından bir akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan G.D (27) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

TRAKTÖR ORTA REFÜJE ÇARPTI

Çorum’da bir traktörün orta röfüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay Sungurlu Kırıkkale Karayolu 5. Kilometresinde bulunan Çiftlik Köyü’nde meydana geldi.

Sungurlu istikametinden Kırıkkale istikametine seyir halinde bulunan 79 yaşındaki K.B yönetimindeki traktör dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun orta bölümünde bulunan refüje çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada traktör sürücüsü hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)