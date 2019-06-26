Çorum'dan kısa kısa...

YAŞLI ÇOBAN AĞIR YARALANDI

Çorum’un İskilip İlçesi’nde hayvan otlatan çoban dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şeyh Köyü’nde meydana gelen olayda, A.B. isimli 83 yaşındaki şahıs, arazide hayvanlarını otlattığı esnada dengesini kaybederek düştü.

3-4 metre yükseklikten düşen çoban, hayati tehlikesi bulunacak şekilde yaralandı. Yaralı şahsa ilk müdahale İskilip Devlet Hastanesi’nde yapılmasına müteakip ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

Çorum’da seyir halindeki bir otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre olay Osmancık Seki Köyü’nde meydana geldi. Önceki akşam 22.30 sıralarında Osmancık Seki Köyü’nde seyir halinde bulunan M.D (59) isimli kadının yönetimindeki otomobil aracın motor kısmından gelen duman sonrasında yanmaya başladı.

Araçtan inen kadın durumu İtfaiye ekiplerine haber verirken, ekiplerin olay yerine geldiğinde aracın tamamen yandığı tespit edildi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, yangınla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)