Çorum'dan kısa kısa...

ÇAPA MAKİNESİ İLE KAZA YAPTI; 2 YARALI

Çorum’da bir vatandaş, çapa motoru ile tarlasına gittiği esnada frenlerin tutmaması nedeni ile yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Eşençay Köyünde ikamet eden, Ö.A. (35) isimli erkek şahıs çapa motoru ile tarlasına gittiği esnada frenlerin tutmaması nedeni ile yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kazada, araç sürücüsü ve yanında bulunan oğlu Y.A. (9) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı şahıslar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavileri için sevk edilirken, olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı.

KURUSIKI SİLAH ELİNDE PATLADI

İskilip’te kurusıkı tabancanın patlaması nedeni ile bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Yerli köyünde E.B. isimli şahıs babasına ait ruhsatsız kurusıkı tabanca ile oynadığı sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle tabanca patladı.

Patlama sonucu sol el bölgesinden hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan E.B Bayat Devlet Hastanesinde yapılan ilk muayenesini müteakip Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

MESAJ ATARAK EVDEN KAÇTI

Çorum merkeze bağlı Çalıca köyünden bir genç kız için kayıp başvurusu yapıldı.

Merkeze bağlı Çalıca köyünden A.C. (53) isimli baba, E.C (18) isimli kızının erkek arkadaşı ile birlikte gittiğini, merak etmemeleri gerektiği ile ilgili kendisine mesaj attığını kaydederek, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı.

Başvuru üzerine olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tahkikat başlatıldı.

20 YAŞINDAKİ GENÇ EVDE ÖLÜ BULUNDU

Çorum’da henüz 20 yaşında bir genç, evinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre olay 4 Haziran’da Çatak köyünde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki H.K. isimli şahıs, evinde baygın ve hareketsiz bir şekilde bulundu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen genç adam hayatını kaybetti.

Yapılan otopsi muayenesinde zehirlenme şüphesi tespit edilen olay ile ilgili maktulden alınan örnekler incelenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı.

AĞRILARINI DİNDİRMEK İÇİN FAZLA İLAÇ İÇİNCE ZEHİRLENDİ

İskilip’te yaşlı bir kadın, ağrılarını azaltmak için fazla ilaç içince hayati tehlikesi olacak şekilde zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Elmalı köyünde ikamet eden E.A. (64) isimli kadın gecenin geç saatlerinde ağrılarını hafifletmek için fazla ilaç içti. İlaçlar nedeni ile hayati tehlikesi olacak şekilde zehirlenen kadın yakınları tarafından İskilip Devlet Hastanesine sevk edilerek gözetim altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tahkikata başlatıldı.

MANTARDAN ZEHİRLENDİ

Mecitözü’nde bir kişi yediği mantardan zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Alancık Köyünde ikamet eden Y.Ş. akşamüzerin evinde yediği mantar sonucu rahatsızlandı.

Kendi imkânları ile Çorum Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi’ne giderek muayene olan Y.Ş’nin mantardan zehirlendiği anlaşılarak tedavi edildi. Hayati tehlikesinin olmadığı şahıs taburcu edildi. Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikat başlatıldı.

YÜKSEKTEN DÜŞEN İKİ KİŞİ YARALANDI

Çorum’da iki kişi yüksekten düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kargı’ya bağlı Akkise Köyü’nde ikamet eden Y.K (59) isimli kişi üzerine çıktığı dut ağacından dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Kargı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kargı’ya bağlı Göletdere Köyü’nde ikamet eden O.A. (15) isimli genç ise evinin balkonundan dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. Yaralı genç Boyabat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İki olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

KÖYDE YANGIN

Çorum’da bir köyde meydana gelen yangında tandırlık küle döndü.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Büğet Köyü’nde yaşanan olayda A.R.T (53) ve eşi E.Y (48) ekmek yapmak için kullandığı tandırdaki közlerin sonradan ateş alması sonucu tandırda yangın meydana geldi.

Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

MOTOSİKLETİYLE TARLAYA DEVRİLDİ

Çorum’da bir kişi motosikleti ile tarlaya devrilerek yaralandı.

Alınan bilgeye göre Sungurlu Akçalı Köyü’nde ikamet eden E.K (26) isimli kişi motosikleti ile tarlaya gittiği esnada dikkatsizliği sonucu toprak zeminde motosikleti kaydırması sonucu kaza yaptı.

Hayati tehlikesi bulunmayan genç Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

İÇKİDEN ZEHİRLENDİ

Çorum’da bir kişi içkiden dolayı zehirlendi.

Alınan bilgiye göre Boğazkale Yekbas Köyü’nden B.Y (21) isimli genç aşırı alkol alınca rahatsızlandı. Boğazkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan gencin menşei belli olmayan alkol veya uyuşturucu madde aldığı değerlendirildiği için ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)