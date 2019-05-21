Çorum'dan kısa kısa...

ŞARJ CİHAZINDAN ELEKTRİK ÇARPTI

Çorum’da bir kişi cep telefonunu şarj etmek için sarj cihazını prize taktığı sırada elektrik çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, E.Y., isimli genç, şarj aletini prize takmak istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Talihsiz kişi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaşı küçük olan E.Y.’nin babası S.Y., yaşanan talihsiz olaydan dolayı kimseden şikayetçi olmadı.

KÖPEK ISIRDI

Çorum’da bir kişi köpeğin ısırması sonucu hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre olay Osmancık’ın Baldıran Köyü’nde meydana geldi. Bu köyde ikamet eden N.Ç (46) isimli kişi köy içerisinde yürüdüğü sırada aynı köyde ikamet eden D.C. (56) isimli kişiye ait başıboş köpeğin saldırarak sol kolundan ısırması sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı Osmancık Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip taburcu edilirken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

GENÇ KIZ EVDEN KAÇTI

Çorum’da genç bir kız ortadan kayboldu.

Alınan bilgiye göre Osmancık’ta yaşanan olayda teravih namazı kılmak için camiye giden bir çift, eve döndüklerinde büyük bir şok yaşadı. Osmancık’ın Yenidanişment Köyü’nde ikamet eden Ö.B. isimli şahıs, eşi ile teravih namazına gitti. Namaz sonrasında eve dönen çift, 18 yaşındaki Ö.B. isimli kızlarının evde olmadığını fark etti.

Komşularına soran ve yakınlarını arayan talihsiz aile, kendileri gelen bir telefonla kızlarının kaçtığı bilgisini aldı. Cep telefonundan aileye ulaşan şahıs, kızları Ö.B.’nin yanında olduğunu ve ailenin merak etmemesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Ö.B., Jandarma karakoluna giderek durumu anlattı. Ö.B., kızlarının kaybolduğu belirterek Jandarma’dan yardım istedi. Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile genç kızın bulunması için soruşturma başlatıldı.

ALKOL KAZA YAPTIRDI

Çorum merkezde alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil su kanalına düştü.

Alınan bilgiye göre olay önceki gün sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi’nde yaşandı. Kazada F.G isimli alkollü sürücünün sevk ve idaresindeki otomobil su kanalına düştü.

Yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan alkollü sürücü de yüksek oranda alkol tespit edilerek hakkında işlem uygulandı.

ÇATIDAN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI

Çorum’da çatıdan düşen bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay önceki akşam merkeze bağlı İbrahim Çayırı mevkiinde yaşandı. İbrahim Çayırı’nda ikamet eden M.C isimli kişi bağ evinin çatısından düşerek yaralandı.

Çatıdan dengesini kaybederek düştüğü öğrenilen şahıs yaralı olarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ENERJİ İLACI ZEHİRLEDİ

Çorum’da bir kişi enerji ilacı yüzünden zehirlendi.

Alınan bilgiye göre olay Kale Mahallesi’nde meydana geldi. A.E.A.A isimli yabancı uyruklu kişi enerji almak amacıyla içtiği ilaçtan dolayı zehirlendi.

Hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen kişinin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

ÇAMAŞIR ASARKEN BALKONDAN DÜŞTÜ

Çorum’da bir kişi çamaşır asmak için çıktığı balkondan dengesini kaybederek düştü.

Olay Çorum’un Kargı İlçesi’ne bağlı Akkise Köyü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 34 yaşındaki A.A. isimli şahıs çamaşırlarını kurutmak için çıktığı balkondan dengesini kaybedince düştü.

Yaralanan talihsiz vatandaş, kendi imkanlarıyla Kargı Devlet Hastanesi’ne gitti. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

MOTOSİKLETTEN DÜŞÜP YARALANDI

Çorum’da eşinin kullandığı motosikletten düşen bir kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 23.55 sıralarında meydana gelen kazada, C.B. isimli kadın Ulukavak Mahallesi’nde eşi A.B.’nin kullandığı motosiklete bindi.

Motosikletin seyir halinde olduğu sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu C.B., motosikletten düşerek yaralandı. Yaralı kadın Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kişi düşmesine neden olan eşinden ise şikayetçi olmadı.

(Haber Merkezi)