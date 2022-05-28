Çorum'da yaşlı kişi evinde ölü bulundu

Yönetici ise zilini çaldığı kapının açılmaması üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

İhbar üzerine eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daire kapısının itfaiye ekiplerince açılmasının ardından içeriye giren polis ekipleri Saat'i evin yatak odasında hareketsiz buldu.

Sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Saat'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.