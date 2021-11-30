Çorum'da vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı. Çorum’da günlük vaka sayısı 200’ün altına düştü. Sağlık Bakanlığı 13-19 Kasım arasında 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını belirten haritayı açıkladı. Çorum’da geçtiğimiz hafta 347,46 olan vaka sayısı 13-19 Kasım arasındaki bir haftalık süreçte 80 puanlık bir düşüş göstererek 268,99 oldu. Kentte bir aylık süreçte düşüş eğilimini sürdüren haftalık vaka sayıları bu hafta da büyük bir düşüş gösterdi. Bu verilere göre haftalık vaka sayısı bin 426, günlük ortalama vaka sayısı ise 190 oldu.

İllere göre 13-19 Kasım'da her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Osmaniye (481,45), Tunceli (462,59), Balıkesir (385,23), Ordu (382,58), Karabük (381,34), Sinop (379,75), Tokat (378,18), Kocaeli (353,99), Yalova (352,11), Düzce (349,53), Bolu (327,5), Bilecik (325,53), Adana (323,77), Çanakkale (310,04), Kırklareli (308,51), Samsun (299,1), Bursa (284,41), Giresun (281,24), İstanbul (277,88), Hatay (276,2), Sakarya (273,92), Trabzon (271,71), Çorum (268,99), Tekirdağ (262,61), Amasya (259,32), Mersin (256,27), Zonguldak (256,09), Kastamonu (255,86), Kahramanmaraş (253,9), Eskişehir (253,14), Kırşehir (248,11), Kütahya (218,49), Bartın (217,11), Gümüşhane (213,12), Rize (200,37), Ankara (197,2), Erzincan (195,79), Manisa (188,95), Denizli (183,59), Burdur (176,72), Kilis (172,98), Çankırı (172,53), Edirne (159,16), Niğde (155,22), Kırıkkale (153,57), Ardahan (150,79), Uşak (140,21), Artvin (132,15), Isparta (131,27), Nevşehir (124,61), Elazığ (107,15), Sivas (103,79), Yozgat (95,21), Kayseri (95,04), Karaman (92,58), Bingöl (91,92), Afyonkarahisar (87,53), Konya (85,38), Malatya (79,27), Kars (70,9), Gaziantep (70,48), İzmir (70,02), Antalya (69,22), Iğdır (66,56), Aksaray (60,99), Aydın (60,67), Adıyaman (60,4), Muğla (58,75), Erzurum (56,97), Şanlıurfa (45,72), Diyarbakır (38,86), Bitlis (29,63), Bayburt (28,08), Siirt (21,45), Mardin (20,59), Ağrı (20,36), Muş (13,62), Batman (12,09), Van (9,74), Hakkari (9,63), Şırnak (6,14)."