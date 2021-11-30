Çorum'da vaka sayısı düşmeye devam ediyor
Bakan Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, Çorum’da geçtiğimiz hafta 347,46 iken 268,99 seviyelerine geriledi.
Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı. Çorum’da günlük vaka sayısı 200’ün altına düştü. Sağlık Bakanlığı 13-19 Kasım arasında 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını belirten haritayı açıkladı. Çorum’da geçtiğimiz hafta 347,46 olan vaka sayısı 13-19 Kasım arasındaki bir haftalık süreçte 80 puanlık bir düşüş göstererek 268,99 oldu. Kentte bir aylık süreçte düşüş eğilimini sürdüren haftalık vaka sayıları bu hafta da büyük bir düşüş gösterdi. Bu verilere göre haftalık vaka sayısı bin 426, günlük ortalama vaka sayısı ise 190 oldu.
İllere göre 13-19 Kasım'da her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:
"Osmaniye (481,45), Tunceli (462,59), Balıkesir (385,23), Ordu (382,58), Karabük (381,34), Sinop (379,75), Tokat (378,18), Kocaeli (353,99), Yalova (352,11), Düzce (349,53), Bolu (327,5), Bilecik (325,53), Adana (323,77), Çanakkale (310,04), Kırklareli (308,51), Samsun (299,1), Bursa (284,41), Giresun (281,24), İstanbul (277,88), Hatay (276,2), Sakarya (273,92), Trabzon (271,71), Çorum (268,99), Tekirdağ (262,61), Amasya (259,32), Mersin (256,27), Zonguldak (256,09), Kastamonu (255,86), Kahramanmaraş (253,9), Eskişehir (253,14), Kırşehir (248,11), Kütahya (218,49), Bartın (217,11), Gümüşhane (213,12), Rize (200,37), Ankara (197,2), Erzincan (195,79), Manisa (188,95), Denizli (183,59), Burdur (176,72), Kilis (172,98), Çankırı (172,53), Edirne (159,16), Niğde (155,22), Kırıkkale (153,57), Ardahan (150,79), Uşak (140,21), Artvin (132,15), Isparta (131,27), Nevşehir (124,61), Elazığ (107,15), Sivas (103,79), Yozgat (95,21), Kayseri (95,04), Karaman (92,58), Bingöl (91,92), Afyonkarahisar (87,53), Konya (85,38), Malatya (79,27), Kars (70,9), Gaziantep (70,48), İzmir (70,02), Antalya (69,22), Iğdır (66,56), Aksaray (60,99), Aydın (60,67), Adıyaman (60,4), Muğla (58,75), Erzurum (56,97), Şanlıurfa (45,72), Diyarbakır (38,86), Bitlis (29,63), Bayburt (28,08), Siirt (21,45), Mardin (20,59), Ağrı (20,36), Muş (13,62), Batman (12,09), Van (9,74), Hakkari (9,63), Şırnak (6,14)."
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7