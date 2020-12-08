Çorum'da toplu taşımaya zam!
Çorum Belediye Meclisi yılın son toplantısında 2021 yılı gelir tarifesini görüşerek kabul etti.
Güncel 08.12.2020, 11:26
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Tarife Komisyonu tarafından belirlenen gelir tarifesine göre toplu taşımaya zam yapılırken su da ise artışa gidilmedi. Oy birliği ile kabul edilen 2021 yılı gelir tarifesine göre toplu taşımada şehir için tam bilet 2,30 TL’den 2,75 TL’ye, öğrenci bileti 1,75 TL’den 2 TL’ye tek binimlik kart-jeton ise 3,25 TL’den 3,50 TL’ye yükseltildi.
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