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Çorum'da resmi kız çocuk evlilikleri azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Çorum’da, içerisinde 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenme sayısı bir önceki yıla göre 7 kişi azalarak 127 kişi oldu.

21 Nisan 2020 Salı 20:50
Çorum'da resmi kız çocuk evlilikleri azaldı

2019 yılı evlenme istatistiklerine göre, Çorum'da toplam resmi evlilikler içerisindeki kız çocuklarının evlenme oranı ise %3,6 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde ise bu oran 2019 yılında %3,1'e düştü. İllere göre incelendiğinde; 2019 yılında Ağrı ilinin %13,2 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, %13,0 ile Muş ve %10,6 ile Kars izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise %0,2 ile Tunceli, %0,7 ile Bayburt ve Rize, %0,8 ile Trabzon oldu.

İLKOKUL SEVİYESİNDE NET OKULLAŞMA ORANI %89,4 OLDU

Milli eğitim istatistiklerine göre; Çorum'da ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2018/19 öğretim yılında %89,4 oldu. Ülke genelinde ise bu oran %91,9 olarak gerçekleşti. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, cinsiyetler arasında önemli bir farklılığın olmadığı görüldü. (Haber Merkezi)

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