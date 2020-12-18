ÇORUM'DA POLİSE SALDIRI ANI KAMERADA
Çorum'da hastane acil servisinde nöbetçi polis memuru Mustafa T.'nin (37), gürültü yapmamaları yönünde uyardığı Musa C. tarafından tekme ve yumruklu saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Musa C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güncel 18.12.2020, 18:07 18.12.2020, 18:09
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Çorum'da hastane acil servisinde nöbetçi polis memuru Mustafa T.'nin (37), gürültü yapmamaları yönünde uyardığı Musa C. tarafından tekme ve yumruklu saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Musa C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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