Son Dakika

Çorum'da oba konseptli gençlik kampına birincilik

ÇORUM Belediyesi'nce hizmeye açılan 'Çorumlu Obası Gençlik Kampı', AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen, 128 belediye ve 283 projenin yer aldığı yarışmada 'Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları' alanında 1'inci seçildi. 

Güncel 28.11.2021, 12:08
28
Çorum'da oba konseptli gençlik kampına birincilik

Çorum'da 8 dönümlük alan üzerine kurulan ve Türkiye'nin oba konseptindeki ilk gençlik kampı olan Çorumlu Gençlik Obası, 13 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Sıklık Tabiat Parkı içerisinde yer alan Gençlik Obası'nda 10 çadır, 1 otağ ve 1 sosyal tesis bulunuyor. Çorum Belediyesi tarafından yapılan obada gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra kamplar da düzenleniyor. Kampta ayrıca geleneksel sporların yapılabileceği alanlar da yer alıyor. Geçen ay açılan kamp; AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gençlik ve Yerel Yönetimler' konulu yarışmada birinciliğe layık görüldü. Gençlik kampı, 128 belediye ve 283 projenin yer aldığı yarışmada 'Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları' alanında ödül aldı.

'ORİJİNAL BİR KAMP OLSUN İSTEDİK'
Çorumlu Obası Gençlik Kampı ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Halil İbrahin Aşgın, "Bulunduğumuz alan Türkiye'de ilk ve tek gençlik kampı konseptinde bir obadır. Tarihimizi ve kültürümüzü gençlere daha doğru anlatmak istiyoruz.  Onları az da olsa bu dijital, internet ve sosyal medya ortamından uzaklaştırarak, doğa ile iç içe olmasını sağlamak, onlara kendi tarihimizi ve kültürümüzü anlatmak istiyoruz. Nasıl yapalım diye düşündük ve ‘gençlik kampı yapalım ama çok orijinal bir kamp olsun’ istedik. Oba konseptinde gençlik kampının açılışını da 13 Ekim 2021 tarihinde yaptık. Hedefimiz, 1 yıl boyunca farklı yaş gruplarında en az 20 bin genci kampa getirebilmek. Burada 10 adet 6 metre çapında oba çadırımız, 1 tane de 15 metre çapında otağımız var. Bunların hepsi orijinal. Biz bu çadırları Bilecik'te yaptırdık. Keçi kılından yapılan çadırların bütün yalıtımları yapıldı. Alttan ısıtmasıyla, içinin dizaynıyla, oturumuyla gerçekten o dönemleri bugüne taşıyan özel bir alan oluştu. Hemşehrilerimizden buraya büyük bir ilgi var. Şehir içi ve dışından burayı görmeye gelenler var. Ama burada bizim asıl gayemiz gençlerimize ulaşmak. Bu anlamda bu alanı çok önemsiyoruz” dedi.
'ÇORUMLU OBASI İSMİYLE MESAJ VERMEK İSTEDİK’
'Herkes yapamaz Çorumlunun yaptığını' şeklinde bir sözleri olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Burası da herkes yapamaz konseptine uygun bir alan oldu. İsmini Çorumlu Obası koyduk. Aslında ismiyle beraber bir mesaj vermek istedik. İsmin özelliği şu, 1071'de Alparslan Malazgirt'e girdikten 3 yıl sonra Danişmentliler ve Melik Ahmet Gazi, Çorum'u fethediyor. Çorum'u fethettiğinde buraya yerleştirilen oba Çorumlu Obası. Çorumlu Oymağı'nı, Türk boyları içerisinde buraya yerleştiriyorlar. Çorum ismimizi de zaten bu oymaktan alıyoruz. Yeni neslimize şunları demek istiyoruz: Burası bugün Türk yurdu olmadı. Bin yıldır Türk yurdu ve burayı fetheden Melik Gazi’dir. Nice şehitlerle, nice gazilerle at üzerinde kurulmuş bir medeniyetiz. Bu vatan bizlere kolay vatan olmadı. Bu bayrak kolaylıkla dalgalanmıyor. Onu göstermek istedik” diye konuştu.

'BU BAŞARI TÜM ŞEHRİMİZİN’
Çorumlu Obası'nın kendileri adına büyük bir gurur olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, "Bu oba bizim gururumuz oldu. Birincilik ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde almak da başka bir onur oldu. Aslında bu onur, tüm şehrin onurudur. Birliktelik ve beraberlik olursa, el ele verilirse başarı da beraberinde geliyor. Bu başarı bizim şahsımızın ya da sadece belediyemizin değil, şehrimizin bir başarısıdır. Bu ödül bize çok iyi geldi. Tabi 283 proje ve 128 belediyenin katıldığı bir yarışma, farklı kategoriler var. Kategorilerden bir tanesi de fiziki alt yapıydı. Bizim bu projemiz, gençlik hizmetlerinde kullanılacak fiziki alt yapı kategorisinde derece aldı ve birinci oldu. Bu da bize onur ve şeref oldu” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Altay 14 17
13. Giresunspor 14 16
14. Kayserispor 14 16
15. Gaziantep FK 13 15
16. Sivasspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 13 28
3. Man City 12 26
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. Brighton 13 18
9. M. United 12 17
10. Crystal Palace 13 16
11. Aston Villa 13 16
12. Everton 12 15
13. Leicester City 12 15
14. Southampton 13 14
15. Brentford 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Rayo Vallecano 15 24
6. Real Betis 14 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Valencia 15 19
10. Osasuna 14 19
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 14 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@