Çorum'da normalleşmenin ilk gününde atlar şehre indi
Çorum’da kademeli normalleşme ile birlikte iş yerlerini açmak için gelen vatandaşlar karşılarında başıboş atları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir süre etrafta dolaşan atlar zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Atların sahibine hayvanları başıboş bıraktığı ve trafiği tehlikeye soktuğu için cezai işlem uygulandı.
Güncel 01.06.2021, 12:42
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Olay Gazi Caddesinde yaşandı. Sahipleri tarafından tarlaya otlanmaları için iple bağlanan üç at şehir merkezine indi. Kademeli normalleşme ile birlikte iş yerlerini açmak için gelen vatandaşlar ise karşılarında başıboş atları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri kentin en işlek caddesinde dolaşan atları belediye işçilerinin yardımıyla barınağa götürülürken atların sahipleri geldi. Zabıta ekibi hayvanların başıboş bırakılması ve trafiğin tehlikeye düşürülmesi nedeniyle at sahiplerine tutanak düzenledi. Atların sahibi Oktay Demirel ise atların iplerinin yabancılar tarafından kesildiğini öne sürerek tutanağa itiraz etti.
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