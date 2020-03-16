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Çorum'da 'koronovavirüs' paniği; sağlık ocağı dezenfekte edildi

ÇORUM’a yurt dışından gelen hasta, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikâyeti ile sağlık ocağına başvurunca 'koronovavirüs' şüphesiyle sevk edildiği hastanede gözlem altına alındı. Koronavirüs ihtimaline karşı boşaltılan sağlık ocağında dezenfekte çalışması yapılırken, sağlık çalışanları ise maske takarak önlem aldı.

Çorum'da 'koronovavirüs' paniği; sağlık ocağı dezenfekte edildi

ÇORUM’a yurt dışından gelen hasta, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikâyeti ile sağlık ocağına başvurunca 'koronovavirüs' şüphesiyle sevk edildiği hastanede gözlem altına alındı. Koronavirüs ihtimaline karşı boşaltılan sağlık ocağında dezenfekte çalışması yapılırken, sağlık çalışanları ise maske takarak önlem aldı.

16 Mart 2020 Pazartesi 13:20
Çorum'da 'koronovavirüs' paniği; sağlık ocağı dezenfekte edildi

Kente yurt dışından gelen ismi açıklanmayan kişi, öksürük ve yüksek ateş şikâyetiyle Yavruturna Mahallesi'ndeki Aile Sağlık Merkezi'ne başvurup, muayene olmak istedi. Yurt dışından bir süre önce geldiği kentte aniden rahatsızlandığını belirten kişi, sağlık merkezinde gözlem altına alındı. Hasta, 'koronavirüs' şüphesi üzerine geniş kapsamlı tedavisi için çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özel bir odaya alınan öğrenci için viral enfeksiyon tanısı konulduğu öğrenildi. Genel sağlık durumu iyi olan hastanın tetkik sonuçlarının Ankara'ya gönderildiği, kesin tanı için sonuçların beklendiği bildirildi.

DEZENFENKETE ÇALIŞMASI YAPILDI

Öte yandan, 'koronavirüs' ihtimaline karşı boşaltılan sağlık ocağında dezenfekte çalışması yapılırken, gelen hastalar da içeriye alınmadı, sağlık çalışanları ise maske takarak önlem aldı.

(Yusuf ÇINAR)

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