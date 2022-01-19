Çorum'da kaçak makaron operasyonu
Güncel 19.01.2022, 16:06
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda dolu makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda, bir şahsın doldurulmuş makaron üreterek sattığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın üzerinde ve il merkezinde bulunan ikametinde yapılan adli aramada 6 bin 200 adet dolu makaron ele geçirildi.
Ele geçirilen makaronlara el koyan polis ekipleri, şüpheli şahısla ilgili olarak 5607 sayılı kanuna muhalefet etmek suçundan adli işlem başlattı.
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