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Çorum'da inşaattan hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Çorum'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Güncel 15.10.2020, 19:13
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Çorum'da inşaattan hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kentte son bir ayda üç inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma yürüttü. 

Yapılan soruşturma sonucu inşaat çevrelerindeki güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen Murat Y. (39) ve Ramazan B. (41) takibe alındı. 

Zanlılar, polis ekiplerince kent merkezinde hırsızlık olaylarında kullanılan minibüsle yakalandı.

Hırsızlık suçundan daha önce de sabıkası bulunduğu belirlenen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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