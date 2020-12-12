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Çorum'da gazeteciler, boş kalan sokaklarda güvercinleri besledi

ÇORUM’da  koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Güncel 12.12.2020, 14:46
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Çorum'da gazeteciler, boş kalan sokaklarda güvercinleri besledi

ÇORUM’da  koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşların kısıtlamalara uyduğu görülürken, gazeteciler de güvercinlere yem vererek besledi.

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum, sessizliğe büründü. Sokakların boş kaldığı kentte, belediye ekipleri temizlik yaparken, polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında araçları denetledi. Sürücüler ile yolcuların izin belgelerinin kontrol edildiği denetimde, maskesiz olanlar da uyarıldı. VEFA Destek Grubu ekipleri de vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalıştı.

Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlenirken, kısıtlamadan muaf tutulanlar haricinde dışarıda hemen hemen hiç kimsenin olmadığı gözlendi. Sokakta görev yapan gazeteciler de, Hürriyet Meydanı Saat Kulesi yanındaki havuzlu parktaki güvercinleri yem vererek besledi.

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