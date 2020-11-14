Çorum'da baltalı cinayet

Olay Kale Mahallesi Âşıklar Tepesi Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Irak uyruklu olan ve aralarında husumet oldukları öğrenilen iki gurup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile Mustafa Hazım Mhana (24), kafasına ve vücuduna aldığı balta darbeleri ile ağır yaralandı. Hasan Fadhil Hussein (23) ise, bıçakla yaralandı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kafasına aldığı balta darbeleri ile ağır yaralanan Mustafa Hazım Mhana, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kavgada bıçakla yaralanan ve taburcu olan Hasan Fadhil Hussein, polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şüpheliler Ahmet Fadıl, Heysem Cebir, Namis Halaf ve Ahmet Cinniah’ı arıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.