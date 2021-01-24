Çorum'da 9 bin 166 kişi aşı oldu

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’deki Covid-19 aşılama haritasını paylaştı. Bakan Koca, “Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz” dedi.

ÇORUM'DA AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Çorum İl Sağlık Müdür Ömer Sobacı, Çorum'da yürütülen korona virüs aşı çalışmaları hakkında basın açıklamasında bulundu.

Çorum İl Sağlık Müdür Ömer Sobacı'nın açıklamaları şu şekilde;

“Covid-19 Pandemik aşılama kapsamında ilimizde ilk aşamada, sağlık personeli, huzurevleri ile bakım evlerinde kalan vatandaşlarla bu vatandaşların bakımında görev alan personelin aşılamaları tamamlanmış olup, bu hafta itibari ile önce 90 yaş ardından 85 yaş üstü vatandaşlarımıza aşılama programı başlatılmıştır. Bu güne kadar yaklaşık 1.750 kişinin aşıları evlerinde yapılmış, hafta sonları dahil mobil ekiplerimizce aşılama faaliyetleri devam etmektedir. İlimizde toplam aşı olan kişi sayısı 9 binin üzerine çıkmıştır.

Aşı sırası geldikçe, aşı olmak isteyen vatandaşlarımız MHRS veya Alo 182’yi arayarak randevu almaları gerekmektedir.

85 yaş üstü kişilerden evlerinde aşı olmak isteyenler randevu alırken İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Aşı Birimlerinden randevu oluşturmaları gerekmektedir. Herhangi bir sağlık kuruluşuna giderek aşı yaptırmak isteyenler ise aynı şekilde hastanelerden veya Aile Hekimlerinden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir.” (Haber Merkezi)