Çorum'da 803 öğrenciye tablet dağıtıldı 

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan dağıtımda Alaca Denizhan Yatılı Bölge Okulu'na 208 adet, Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu'na 122 adet, Mecitözü Yatılı Bölge Okulu'na 136 adet, Çorum Merkez Yatılı Bölge Okulu'na 223 adet, Osmancık Org. Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu'na 80 adet ve Sungurlu Kaledere Şehit Bayram Kesekler Yatılı Bölge Okulu'na 34 adet olmak üzere toplamda 803 tablet dağıtımı gerçekleştirildi. Tabletleri teslim alan okul yöneticilerinin bu hafta içinde tabletleri öğrencilere ulaştıracakları kaydedildi.

