Çorum'da 4. Noter açıldı
Çorum’da uzun zamandır beklenen 4. Noter Bahçelievler Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı.
Güncel 15.08.2021, 23:11
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Çorum’da uzun zamandır beklenen 4. Noter Bahçelievler Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı.
Günden güne büyüyen Çorum’da nüfus ve gelir düzeyinin artması sonucu noter işlerinin çoğalması ve aksaklık yaşanmaması için 4.noterlik hizmete girdi.
Çorum’da noterlik hizmetlerinin daha seri verilmesi için Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Şeker Apartmanı No:27/C’ de 4. Noter faaliyete başladı. 4.Noterin hizmete girmesiyle birlikte Çorum’da noter işlemleri artık dört ayrı yerde yapılabilecek.
(Haber Merkezi)
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