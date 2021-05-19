Çorum'da 19 Mayıs kutlaması

Törende, Gazi Caddesi'ndeki Gençlik yürüyüşünün ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlama töreni ‘Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Çorum’da Milli Bayramlar Sergisi’nin gezilmesi ile son buldu. Törenin bitmesiyle birlikte katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene aileliriyle birlikte katılan çocukların yoğunluğu dikkat çekti.