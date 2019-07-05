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Çorum'da 172 bin 256 araç var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Çorum'da 172 bin 256 araç var.

Çorum'da 172 bin 256 araç var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Çorum'da 172 bin 256 araç var.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:00
Çorum'da 172 bin 256 araç var

Mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 39 bin 551 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. 
Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 482 bin 475 adet otomobilin yüzde 37,7'si LPG, yüzde 37,3'ü dizel, yüzde 24,6'sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrit. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak hesaplandı. 
Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 152 bin 646 adet otomobilin yüzde 52,8'i beyaz, yüzde 23,9'u gri, yüzde 7,2'si siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 10,5'i de diğer renklerdeki otomobillerden oluştu. 
TÜİK verilerine göre Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 355 bin 297 oldu. Tokat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 178 bin 192, Çorum’da 172 bin 256, Amasya’da ise 117 bin 139 oldu. 

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