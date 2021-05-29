Çorum'da 1086 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Çorum Web TV'de Şehir Sohbetleri programında Turhan Candan'ın bu haftaki konuğu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı oldu. Pandemi süreciyle ilgili Candan’a önemli açıklamalarda bulunan Sobacı, ilimizde koronavirüsün başladığı Mart 2020'den bu yana 1086 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



71 BİN 179 KİŞİNİN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Çorum'da bugüne kadar 71 bin 179 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını aktaran Sobacı, her 8 kişiden birinin virüse yakalandığını ifade etti. Kendisi ve eşinin de koronavirüse yakalandığını anlatan Sobacı kendisinin 2 kez aşı olduğunu, aşı yaptırdığı için süreci hafif atlattığını söyledi. Aşının çok önemli olduğunu kaydeden Sobacı, “Benim şeker, tansiyon ve kalp hastalığım olmasına rağmen aşı olduğum için biraz daha hafif atlattım. Eşim henüz aşı olmamıştı o süreci daha ağır atlattı. Aşı sırası gelip de aşısı olmayan vatandaşlarımız bir an önce aşılarını olsun. Aşılama ile birlikte Ekim ayında rahatlama olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

ÇORUM’UN 3’TE BİRİ AŞILANDI

Çorum'un 3'te 1’nin aşılandığını bildiren Sobacı, “3'te 2'sinin henüz bağışıklığı yok. Herkese yetecek kadar aşı önümüzdeki aylarda gelecek. Yoğun bir aşılama ve yerli aşılarla birlikte bu süreci inşallah atlatacağız. Tedbirleri elden bırakmamalıyız” dedi.

İlimizde İngiliz ve Afrika varyantı görüldüğünü sözlerine ekleyen Sobacı, Hindistan varyantının ise görülmediğini kaydetti.

