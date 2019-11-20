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Çorum Çölyak’dan Milletvekili Ceylan’a ziyaret

Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak ile Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir beraberlerinde başkan yardımcısı Dr. Mustafa Azak, yönetim kurulu üyesi Sıddık Veldet ve Kadir Demir ile birlikte AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı TBMM’deki makamında ziyaret etti. Ziyarette Çorum Çölyak Derneği’nin çalışmaları hakkında istişarede bulunuldu.

Çorum Çölyak’dan Milletvekili Ceylan’a ziyaret

Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak ile Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir beraberlerinde başkan yardımcısı Dr. Mustafa Azak, yönetim kurulu üyesi Sıddık Veldet ve Kadir Demir ile birlikte AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı TBMM’deki makamında ziyaret etti. Ziyarette Çorum Çölyak Derneği’nin çalışmaları hakkında istişarede bulunuldu.

20 Kasım 2019 Çarşamba 21:20
Çorum Çölyak’dan Milletvekili Ceylan’a ziyaret

Ahmet Sami Ceylan’ın yol göstermesiyle hazırlanan ve büyük desteği sayesinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ”Glutensiz Üret Sağlıklı Tüket” projesinin değerlendirmesinin yapıldığı ziyarette Türkiye’de örnek olan ve birçok ilki barındıran bu projeyi Çorum’a kazandırdığı için tüm üyeler ve yönetim kurulu adına Ceylan’a teşekkür ettiklerini belirten Demir, projenin devamı olarak hazırlayacakları ve eğitim alamayan diğer üyelere de fırsat sağlayacak yeni bir proje için de Ceylan’dan destek istediklerini anlattı. Demir, “Umarım yeni projemizle Glutensiz Mutfak konusunda büyük gelişmelere sahip oluruz. Bize karşı gösterdiği yakın ilgi ve destekleri için Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’a minnet duygularımızı belirtir, teşekkür ederiz” dedi. (Haber Merkezi)

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