Çorum Çölyak’dan Milletvekili Ceylan’a ziyaret

Ahmet Sami Ceylan’ın yol göstermesiyle hazırlanan ve büyük desteği sayesinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ”Glutensiz Üret Sağlıklı Tüket” projesinin değerlendirmesinin yapıldığı ziyarette Türkiye’de örnek olan ve birçok ilki barındıran bu projeyi Çorum’a kazandırdığı için tüm üyeler ve yönetim kurulu adına Ceylan’a teşekkür ettiklerini belirten Demir, projenin devamı olarak hazırlayacakları ve eğitim alamayan diğer üyelere de fırsat sağlayacak yeni bir proje için de Ceylan’dan destek istediklerini anlattı. Demir, “Umarım yeni projemizle Glutensiz Mutfak konusunda büyük gelişmelere sahip oluruz. Bize karşı gösterdiği yakın ilgi ve destekleri için Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’a minnet duygularımızı belirtir, teşekkür ederiz” dedi. (Haber Merkezi)