Çorum City Car’dan müşteriye özel sürpriz

“Oto yıkamaya kadın eli” sloganıyla 250 metrekare alanda hizmetlerini sürdüren City Car Çorum firmasın müşterilerinden gelen yoğun talep ve ilgiye karşılık vermek amacıyla sürpriz bir indirime imza atma kararı aldı.

Merkezi Ankara’da bulunan ve 12 yıllık tecrübesiyle otomobil bakımı sektöründe farklı illerde de faaliyet gösteren City Car, bünyesinde oto yıkama işlemleri, lokal polisaj, klima dezenfekte, far temizliğine, cilalı yıkama, hizjyen temizliği, boya parlatma, boya koruma, araç kuaför, cam filmi, seramik kaplama, kaput koruma filmi, pasta cila, araç kaplama işlemleri gerçekleştiriyor.

Kadın istihdamına verdiği destekle de takdir toplayan firmanın yöneticilerinden Muharrem Yılmaz, City Car olarak Çorum’da gördükleri ilgiye karşılık her hafta Salı ve Perşembe günleri iç-dış yıkama hizmetini 30 TL’den 20 TL’ye indirme kararı aldıklarını söyledi.

Ayrıca tüm hizmetlerde yüzde 30-40 arasında değişen oranlarda indirim uygulayacaklarını da bildiren Yılmaz, bu hizmetlerden yararlanan müşterilerine ise çeşitli sürpriz hediyeleri olacağını kaydetti.

Çalışan personelin yarısının kadınlardan oluştuğunu ayrıca AHL Park AVM girişinde Vali hizmeti de sunduklarını hatırlatan Yılmaz, araç sahiplerini firmalarına davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)