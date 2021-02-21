Çorum çiftçisine 5.1 milyon yem desteği

Çorum’un sanayinin yanısıra Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, tarım alanında devletin sağladığı katkılardan Çorumlu çiftçilerin de yararlanmasını çalıştıklarını ifade etti. Tarım alanında verilen desteklerle birlikte çiftçinin hem ürün çeşit ve verimini artırdığını, hem de gelirini yükselttiğini dile getiren Ceylan, yapılan desteklerden birini de özellikle hayvancılıkla uğraşan Yonca, korunga, fiğ ve silajlık mısır ekimini yapan çiftçilere verilen yem desteği olduğunu kaydetti. 1 milyar 262 milyon liralık destek ödemelerinin geçen haftadan başlayarak hesaplara yatırıldığını belirten Ceylan, hububat desteği çerçevesinde, 155 bin 179 çiftçiye yaklaşık 762 milyon 500 bin lira, yem bitkileri desteği kapsamında, 226 bin 70 çiftçiye yaklaşık 500 milyon lira hesaplara yatırıldığını ifade etti. Ceylan, bir kısmı 12 Şubat 2021 bir kısmı da 19 Şubat 2021 tarihinde olmak üzere, 68 bin dekar alanda yonca, korunga, fiğ ve slajlık mısır ekimini yapan 2 bin 500 Çorum çiftçisine 5.1 milyon TL ödeme yapıldığını kaydetti.

AK Parti olarak her zaman çiftçinin destekçileri olduklarına vurgu yapan Ceylan, yapılan ödemelerin üreticiye ve çiftçiye hayırlı olması temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)