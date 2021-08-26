Çorum Caddesi’nin yolu genişletiliyor

Alaca Belediyesi, Çorum Caddesi’nin genişletilmesi için çalışmalarına başladı.

Alaca’nın girişinde altyapı çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, bir taraftan da caddenin genişletilmesi için çalışma yürütüyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca'ya Çorum tarafından girişin güzelleştirilmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, “Çalışmalarımız tamamlandığında ilçemize yakışır bir şehir girişini tamamlamış olacağız. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

(Uğur GÖRKEM)

