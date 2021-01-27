“Çorum, bölgenin sağlık merkezi haline geliyor”

Çorum’un sanayi ve ihracat potansiyeli ile havalimanını çoktan hak ettiğini, bunun için Ulaştırma Bakanı nezdinde sürekli girişimde bulunduklarını anlatan Yusuf Ahlatcı, “YHT projesi, 10 milyar liranın üzerinde maliyeti olan büyük bir proje. Mutlaka yapılacak, ama şu günlerde biraz yavaş ilerlemesi bütçe imkânları ile ilgili. Buna karşılık, havalimanı hemen yapılabilir ve Çorum’un ekonomik bakımdan dinamizmini artırır. Mesela, kargo uçakları olsa, Çorum’dan Afrika’ya çok miktarda yumurta satışı söz konusu olabilir.” diye konuştu.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ile arkadaşlarımız Selda Fındık ve Aliye Öncel’in “hayırlı olsun” ziyaretlerinde, “Dedikodulardan uzak, huzur içinde kalkınan, güçlenen bir Çorum hayal ediyorum. Çorum adına yola çıktık, hep birlikte bu fırsatı değerlendirelim.” ifadesini kullanan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, “Pandemi sürecinin bitiminde, çok daha etkili girişimlerde bulunacağımızı herkes görecek. Çorumlu’nun beklentilerinin hepsi, birer birer gerçekleşecek.” dedi.

Yusuf Ahlatcı, daha sonra değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Çorum’u, sanayisi, ticareti ve tarımıyla Türkiye’nin en önde gelen illeri arasına sokacağız. Bunun için, milletvekillerimizle birlikte, Ankara’da Çorum’un taleplerinin sıkı takipçisi olacağız. Buna söz veriyorum.”

“Devlet Hastanemizin, 15 bin metrekare kapalı alan eklenerek yeniden hizmete sunulması konusunda ihale hazırlıkları ilerledi. Onkoloji Merkezi’nin inşaatına başlandı. Kanser hastalıklarının Çorum’da teşhis ve tedavisini sağlayacak bu tesisin, bölgede benzeri yok. Dolayısıyla tüm bölgeye hitap edecek. En ileri teknolojik cihazlar 30 milyon lira ödenerek alındı ve Çorum’a geldi.”

“Diş Hastanesi, Hitit Üniversitesi’nin Güney Kampüsü’ne yapılmak üzere projelendiriliyor. Kısa sürede ihale aşamasına geçilecek. Çorum, böylelikle bölgenin sağlık merkezi hüviyetini kazanacak. Polis Moral Eğitim Merkezi için Stat arkasındaki Belediye’ye ait 21 dönüm alan uygun görülüyor. Bu tesis de, en az 100 yataklı, konferans salonları ve diğer birimleriyle bölgeye hitap edecek. Mevcut Adalet Sarayı’ndan daha büyük ek binaya yakında başlanacak.”

(Haber Merkezi)