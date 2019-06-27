‘Çorum, bölgede sanayi merkezi haline dönüşür’

Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı’nınVolkswagen’in yapacağı yatırımın şehrimize gelmesi için yoğun uğraşlar vermesini takdire şayan karşıladıklarını dile getiren Necmettin Uzun, kurulacak olan fabrikada 5 bin kişinin istihdam edilmesini beklediklerini kaydetti.

Çorum sanayi sektöründe fabrikada çalışabilecek alanında deneyimli ve tecrübeli çok sayıda usta ve kalfanın olduğunu belirten Uzun, “Çorum kalifiye eleman açısından sıkıntısız bir şehir. Çorum insanı işini hem severek yapıyor hem de iyi yapıyor” dedi.

Bu yatırımın şehrimize gelmesi halinde Çorum’un bölgesinde sanayi merkezi haline dönüşeceğini vurgulayan Uzun, Volkswagen’in Türkiye’ye kurmayı planladığı otomobil fabrikasının Çorum’a kazandırılabilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Fabrikanın Manisa’ya kurulacağı yönünde haberler çıktığını da aktaran Necmettin Uzun, Volkswagen’in bu konuda karar vermediğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)