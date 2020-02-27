“Çorum bize emanet”

Mazbata alım törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçe belediye ve parti başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Mazbatasını almasının ardından bir konuşma yapar Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, kutlu dava içinde 15 yılı geride bıraktığını ve 3. Kez merkez ilçe başkanı olduğunu belirterek, “Böyle güzel ve iyi davada güzel insanlarla siyaset yapıyoruz. Bu parti Türkiye’nin partisi değil, dünyanın partisi oldu, tüm mazlumların partisi oldu. Biz de bu kadrolarda yer aldığımız için Müslümanların umudu olduğunuz için hamdetmemiz lazım. Diğer partiler normal salonlarda kongre yaparken biz merkez ilçe kongresinde spor salonuna sığmadık” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında Erhan Akar’ın siyaset olarak çok tecrübeli bir merkez ilçe başkanı olduğunu ve kendisinin seçimin ardından “Ustalık dönemimiz hayırlı olsun” dediğini hatırlatarak, Akar’ın daha iyi çalışmalar yapacağına inandığını dile getirdi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ahlatcı da konuşmasında “Yeni destanlar yazacak merkez ilçe başkanımızın mazbatasını aldık. 15 mahalle 297 bin nüfusu ile Çorum Erhan Akar ve İl başkanlığımıza emanettir. Daha önce başarılar elde ettiğimiz gibi bundan sonra da uyumla AK Parti bayrağını 18 yıldır olduğu gibi dalgalandırmayla devam edeceğiz” dedi.(Erkan BAYATLI)