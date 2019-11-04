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Çorum BİLSEM pilot il

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Tasarım Beceri Atölyeleri ve kütüphaneler ile güçlenecek.

Çorum BİLSEM pilot il

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Tasarım Beceri Atölyeleri ve kütüphaneler ile güçlenecek.

04 Kasım 2019 Pazartesi 21:20
Çorum BİLSEM pilot il

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerini hem tasarım beceri atölyeleri hem de kütüphanelerle güçlendireceklerini bildirdi.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM imkanlarının artırılması için MEB Bakanı Ziya Selçuk'un başkanlığında, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ile pilot seçilen illerin milli eğitim müdürleri ve BİLSEM müdürlerinin katılımıyla Bakanlıkta toplantı düzenlendi.

Konuyla ilgili bilgi veren Bakan Selçuk, özel yetenekli öğrenciler için hafta içi ve hafta sonu ilave eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM'leri daha etkili hale getirmek için çalışma yürüttüklerini ifade etti. BİLSEM'leri güçlendirmek için iki adım attıklarını bildiren Bakan Selçuk, “BİLSEM'leri hem tasarım beceri atölyeleri hem de kütüphanelerle güçlendireceğiz. Bu amaçla 10 pilot ilde 10 BİLSEM seçtik” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’ın da hazır bulunduğu toplantıda BİLSEM’leri tohum ekilen toprağa benzeten Bakan Selçuk; “Bu merkezleri toprak gibi düşünüyorum. Üzerine nadide tohumlar bırakıyorsunuz. O toprağı süreceğiz, sulayacağız, çapalayacak ve çabalayacağız ki bir tohumun nasıl boy verdiğini, gürlediği, coştuğunu, çoğaldığını görebilelim. Tohumdan da topraktan da zerre şüphemiz yok, iş ki biz onların ihtiyacını görelim” değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER OKULLAR DA YARARLANABİLECEK

BİLSEM'lere kütüphanelerin kurulmasına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destek vereceğini söyleyen Selçuk, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız pilot uygulama çerçevesinde belirlenen 10 BİLSEM'de her biri bin kitaptan oluşan 10 kütüphane oluşturulması için destek verecek” diye konuştu.

Selçuk, BİLSEM'lerin imkanlarından diğer okulların öğrencilerinin de yararlandırılacağına işaret ederek, “BİLSEM'ler kendi fonksiyonlarını yerine getirirken hafta içi boş saatlerde çevrede bulunan okullarımızın öğrencileri de tasarım beceri atölyeleri ve kütüphanelerden yararlanabilecek” dedi.

Bakan Selçuk, pilot uygulama için İstanbul, Adana, Antalya, Amasya, Batman, Çorum, Gaziantep, Rize, Tokat ve Tekirdağ'ın seçildiğini aktardı.

(AA)

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