Çorum BİK Müdürlüğü’ne Abdullah Güler atandı

Çorum Şubesi’nin 1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle hizmete gireceği de öğrenildi.

Denizli’deki basın kuruluşlarına veda ziyaretinde konuşan Güler, “Her ne kadar Denizli’den ayrılmak benim için zor olsa da Çorum’daki yerel basınımıza da destek olacağımdan dolayı bir taraftan mutluyum. Ayrıca Çorum’daki yerel basınımızla birlikte Yozgat’taki yerel basınımızın da sorunlarını çözmek için ve onlara sahip çıkacağımdan dolayı onur ve gurur duyuyorum. İnşallah güzel Denizli’mizde olduğu gibi Çorum’da da yerel basınımızın daha iyi noktalara gelmesi için tüm sorunlarını çözmek için el birliğiyle çalışacağız. Yeni bir çalışma çizgisiyle Çorum’daki yazılı yerel basını desteklemek amacıyla neler yapılması gerekiyorsa her türlü hizmetten kaçınmayacağımızı ifade ediyorum” dedi.

Öte yandan sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Güler, “Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulumuzun kararı ve Genel Müdürümüz Sayın Rıdvan Duran’ın takdiri ile Basın İlan Kurumu Çorum İl Müdürü olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Rabbim muvaffak etsin. Bu vesileyle Denizli’deki tüm dost ve arkadaşlarıma bundan sonraki çalışmalarında başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)