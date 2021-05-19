Çorum Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

Çorum Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamada, “İlgili birimlerimize Belediye Başkan Yardımcımız İsmail Yağbat’ın adı kullanılarak, yardım başlığı altında bağış toplandığı yönünde ihbarlar gelmektedir. Dolandırıcılar, daha önce de belediye başkanımız ve belediye idarecilerinin adını kullanarak iş adamlarına telefonla ulaşıp ‘Bir hastamıza yardım talep ediyoruz, camimize, Kur’an kursuna hayır topluyoruz’ şeklinde taleplerde bulunup hesap numarası vererek, belirledikleri sözde yardım miktarını hesaba yatırmalarını istemektedirler. Çorum Belediyesinin hiçbir kademesinden yardım ve destek adı altında bağış talebinde bulunulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın iyi niyetini bu şekilde istismar eden dolandırıcılara karşı dikkatli davranmalarını ve bu şahıslara kesinlikle itibar etmeyerek karşılaştıkları benzer durumlarda, 155’i arayıp emniyet güçlerimize anında haber vermelerini önemle rica ederiz” denildi. (İHA)

