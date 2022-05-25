Çorum Belediyesi özel bireyleri sosyal tesislerde ağırladı
Çorum Belediyesi “Dünya Engelliler Haftası” dolayısıyla sosyal tesislerde bir program düzenledi.
Belediye Engelliler Haftası kapsamında Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri için etkinlik düzenledi. Engelli öğrenciler sosyal tesislerde düzenlenen etkinlikte oyun havası, canlı müzik ve çeşitli oyunlarla eğlendi.
Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da özel öğrencileri yalnız bırakmadı. Etkinliğe katılan Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, öğrencilerle kucaklaşarak her biriyle özel olarak ilgilendi.
BAŞKAN AŞGIN İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA
Program sırasında Başkan Yardımcısı Yağbat, Engelli Eğitim Merkezi öğrencilerini Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile görüntülü konuşma ile buluşturdu. Başkan Aşgın’ı karşısında gören öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.
Engelli öğrencilerle birlikte pasta keserek tebessümlerine ortak olan Yağbat, “Bütün engelleri birlikte aşacağımız engellilerimizin engelliler haftası kutlu olsun. Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerdedir. Onların ise yürekleri, düşleri her türlü engeli aşacak seviyede. Engelleri beraber aşacağız.” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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|36
|50
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|36
|49
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|48
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|45
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|36
|45
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|36
|44
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|44
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|38
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|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
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|38
|74
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|52
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|38
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|17. Leeds United
|38
|38
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|22
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|O
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|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
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|6. Real Sociedad
|38
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