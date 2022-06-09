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Çorum Belediyesi ilçelere asfalt desteğini sürdürüyor

Çorum Belediyesi 2021 yılı asfalt sezonunda başlattığı ilçelere asfalt desteğini bu sezonda da devam ettiriyor, 2022 asfalt sezonun ilk asfalt desteğini Boğazkale İlçesine yapacak.

Güncel 09.06.2022, 18:46 09.06.2022, 19:21
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Çorum Belediyesi ilçelere asfalt desteğini sürdürüyor

Büyükşehir belediyesi olamamasına rağmen büyükşehir belediyesi gibi hareket eden ve Çorum’u ilçeleriyle beraber bir bütün gören Çorum Belediyesi, Alaca, Mecitözü, Dodurga, Ortaköy ve Oğuzlar’dan sonra de Boğazkale’ye de 1000 ton asfalt dökecek. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Boğazkale’ye yaptığı ziyarette Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, AK Parti İlçe Başkan Vekili Mustafa Pulla ve Çorum Belediyesi teknik heyetiyle birlikte Boğazkale’deki asfalt hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Çorum’u tüm değeriyle bir bütün olarak gördüklerini belirten Başkan Aşgın, “Bu memlekete hizmet ederken tek bir gayemiz var, o da Çorum’a olan sevdamız. Madem biz Çorum Belediyesi’yiz, imkânlarımız daha fazla, o zaman ağabey, kardeş ilişkimiz gereği siyasi bir ayrım gözetmeksizin bizden talepte bulunan tüm ilçelerimize 1000 tona kadar asfalt desteğini bu yıl da sürdürüyoruz. 2022 yılının ilk asfalt desteğini Boğazkale İlçemize yapacağız. Boğazkale 8 bin yıllık medeniyetin köklerinin toprağa tutunduğu yerdir. Bu sebeple bizim için özel öneme haiz ilçelerimizden biridir. Boğazkale Belediyemiz Cumhur İttifakı’nın paydaşı olan MHP belediyesi olması sebebiyle de bizim için önemli bir ilçemiz” dedi ve Boğazkale’ye tarihi misyonunu göz önünde bulundurarak gerekli desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. 
BaşkanAşgındaha sonra beraberinde AK Parti Boğazkale İlçe Başkan Vekili Mustafa Pulla ve belediye teknik personelleriyle birlikte yeni hizmete giren Boğazkale Belediye Hizmet Binasını ziyaret etti. Hizmet Binasında incelemede bulunan Aşgın, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ve belediye çalışanlarına yeni hizmet binasının hayırlı icraatlara vesile olması dileklerinde bulundu. 

OCAKLI’DAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR
Çorum Belediyesi’ni her zaman bir ağabey belediye olarak gördüklerini ve her konuda desteğini arkalarında hissettiklerini söyleyen Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, “Tarihi önemi ile dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Boğazkale İlçemizin daha da güzel olması, turizminin canlanması için çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de ulaşımı kolay ve konforlu kılmak için yol ve asfalt çalışmaları. Bu noktada Çorum Belediyemizin ilçemize 1000 tonluk asfalt desteği olacak. Bu destek Cumhur ittifakının yerelde en güzel örneklerinin sergilendiği Çorum’a yakışır bir destek ve işbirliği oldu” dedi ve Boğazkale İlçesine yaptığı ziyaret ve tüm destekler için Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. 

PARTİMİZİN CUMHUR İTTİFAKINA VERDİĞİ ÖNEMİ GÖSTERİYOR
Boğazkale’ye yapılan bu asfalt desteğini Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Çorum’u bir bütün olarak görmesi ve AK Belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergilemesinin bir göstergesi olarak gördüğünü belirten AK Parti Boğazkale İlçe Başkan Vekili Mustafa Pulla, “Dr. Halil İbrahim Aşgın Başkanımızın aşkla çalıştığına bizzat şahidim. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın Çorum’un ilçelerine 1000 tonluk asfalt desteği vermesi Çorum’a sevdalı bir belediye başkanı olduğunu gösteriyor” diye konuştu ve Boğazkale’ye verdiği destek için Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. 

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