Çorum Belediyesi çevre dostu sterilizasyon cihazı satın aldı

Çorum Belediyesi olarak Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde Çorum Belediyesi ile tıbbi atık sözleşmesi imzalayan 218 sağlık kuruluşunun tıbbi atıklarını topladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu atıkları sterilizasyon işlemi ile çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getirdiklerini ifade etti.

Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin projelendirildiği tarih olan 2008 yılından itibaren yıllara göre tıbbi atık miktarının artabileceği göz önünde bulundurularak sterilizasyon cihazı seçimi yapıldığını belirten Başkan Aşgın, bugün itibarıyla cihazların yetersiz kaldığını söyledi. Başkan Aşgın, “2009 yılında Çorum ili genelinde oluşan yıllık tıbbi atık miktarı 347 bin 742 kilogram iken sağlık kurum ve kuruluşlarının sayılarının artması ve pandemi ile birlikte atık miktarı iki katına çıkarak 2020 yılında toplanan tıbbi atık 759 bin 308 kilogram miktarına ulaştı. Bu da kapasitenin yetersiz kalmasına sebep olunca yeni bir cihaz ihtiyacı ortaya çıktı. Mevcut sterilizasyon cihazımızda saatte 150 kilogram atık sterilizasyonu gerçekleştirilirken, yeni alacağımız sterilizasyon cihazında saatte 750 kilogram tıbbi atığın sterilizasyonu gerçekleştirilecek. Yeni cihazın yakıt kullanımında yüzde 50, su kullanımında yüzde 40 tasarruf sağlanmakla birlikte emisyonu yüzde 40 azaltması öngörülüyor” dedi.

Sterilizasyon cihazının ihalesinin 2 Haziran tarihinde gerçekleştirildiğini belirten Başkan Aşgın, yeni alınacak cihazın 1 milyon 613 bin TL’ye mal olduğunu ve 75 gün içerisinde üretiminin yapılarak tesise kurulacağını söyledi.