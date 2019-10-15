Çorum belediyeleri kaynaktan 29.9 milyon metreküp su çekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre tüm belediyelere uygulanan 2018 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre Çorum’da 16 belediyenin tamamına içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Çorum’da belediyelerce çekilen suyun %43,5'i kaynaktan, %18,4'ü kuyu suyundan ve %38,1'i barajdan sağlandı.

Türkiye genelinde Bin 399 belediyenin Bin 397'sinde içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildiği, belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerinden 6.2 milyar metreküp su çekildiği, çekilen suyun %39,9'u barajlardan, %28,1'i kuyulardan, %18,4'ü kaynaklardan, %9 'u akarsulardan ve %4,6'sı göl, gölet veya denizlerden sağlandığı açıklandı.

ÇORUM’DA SUYUN % 35,2’Sİ ARITILDI

Çorum'da belediyelerce kaynaklardan çekilen toplam 29,9 milyon m suyun 10,5 milyon m3'ü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Toplam çekilen suyun %35,2'si arıtıldı. Arıtılan suyun tamamına konvansiyonel arıtma uygulandı. Ülkemizde belediyelerce kaynaklardan çekilen toplam 6,2 milyar m suyun 3,6 milyar m3'ü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun %92,1'ine konvansiyonel, %7,8'ine gelişmiş, %0,1'ine ise fiziksel arıtma uygulandı.

NÜFUSUN % 99.7’Sİ SU HİZMETİ ALIYOR

İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı %99,7 ve içme ve kullanma suyu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı ise %35,4 olarak hesaplandı. Ülkemizde ise içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı %98,6 ve içme ve kullanma suyu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı ise %60,1 olarak hesaplandı.

ÇORUM’DA KİŞİ BAŞI TÜKETİM 208 LİTRE

Çorum'da belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 208 litre olarak hesaplandı.Türkiye'de ise belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 224 litre olarak hesaplandı.

(Haber Merkezi)