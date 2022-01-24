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Çorum Barosu’nun yeni Başkanı Av.Turan Kalıpçı
Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar’ın TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne seçilmesi ve bu seçimin Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine, boşalan Baro Başkanlığı için dün Baro Yönetim Kurulu’nda seçim yapıldı. Çorum Barosu’nun yeni Başkanı Av. Turan Kalıpçı oldu.
Güncel 24.01.2022, 19:38
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Baro Başkan Yardımcılığı’na Av.Tuğrul Damar, Genel Sekreterliğe Av. Altuğ Afat seçilirken, Av. Can Emre Kakaç, Sayman olarak görevde kaldı. Yedekten Av.Can Arslan Kayalar Yönetim Kurulu’na girdi. Baro Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ise, Av. Lale Koldaş, Av. Ekrem Demirten, Av. Manolya Kayış Duran, Av. İbrahim Şimşek, Av. Bekir Çetin ve Av. Feyza Dugan. (Haber Merkezi)
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