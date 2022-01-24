Çorum Barosu’nun yeni Başkanı Av.Turan Kalıpçı

Baro Başkan Yardımcılığı’na Av.Tuğrul Damar, Genel Sekreterliğe Av. Altuğ Afat seçilirken, Av. Can Emre Kakaç, Sayman olarak görevde kaldı. Yedekten Av.Can Arslan Kayalar Yönetim Kurulu’na girdi. Baro Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ise, Av. Lale Koldaş, Av. Ekrem Demirten, Av. Manolya Kayış Duran, Av. İbrahim Şimşek, Av. Bekir Çetin ve Av. Feyza Dugan. (Haber Merkezi)

