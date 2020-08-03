Çorum Barosu’ndan, Hatay Baro Başkanı Dönmez’e destek

Olay anına ilişkin görüntüler olmasaydı türlü gerçek dışı tutanakların polis memurları tarafından kendi aralarında imzalanarak işleme konularak medyaya servis edileceğini kaydeden Dönmez, nitekim yaşanan hukuk dışı olayın görüntüler ile sabit ve bu kadar aleniyken bile, çeşitli yayın organlarınca gerçeğin saptırılarak vatandaşa servis edilmekten geri kalınmadığını ifade etti.

Hatay Baro Başkanının basın toplantısında değindiği gibi, mevcut mevzuat gereğince; kolluk kuvvetlerinin yolda, kafede, lokantada sıradan bir vatandaşa durdurma işlemi yapması ve kimlik sorması için kanunun aradığı koşulların oluşması gerektiğini genel uygulama dışında kimlik sorulabilmesi için, işlemi yapan polis memurunda o kişiye ilişkin makul bir şüphenin oluşmasının şart olduğu ve Ailece halka açık bir işletmede yemekte olan Hatay Baro Başkanı Av. Ekrem Dönmez'e karşı böyle bir şüphenin oluşmadığının da açık olduğunu vurguladı.

Genel bir uygulamanın mevcudiyeti halinde ise bu işleme dayanak bir karar bulunmasının şart olduğunu anlatan Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, video görüntülerinde sabit olduğu üzere, başkanın da ısrarla ve sabırla polis memurlarına bu yasal dayanağı görmek istediğini belirttiği kolluk görevlilerinin ise kararı göstermek yerine; kendilerini devlet memuru değil de “Devletin ta kendisi“ olarak gördüklerini beyan ederek Baro Başkanı Av. Ekrem Dönmez’i gözaltına aldığını kaydetti.

Gözaltı işlemi sonrasında serbest bırakılan Hatay Baro Başkanının, hukuksuz durdurma, kimlik sorma ve gözaltı işlemi yapan memurlar hakkında şikayette bulunduğunu anlatan Yaşar, soruşturma sürecinin tüm baro başkanlarınca titizlikle takip edileceğini vurguladı.

“Tüm bu yaşananlar sonucunda; emniyet teşkilatı içinde Anayasada belirtilen ve Devletin temel nitelikleri arasında yer alan hukuk devleti kavramına bağlılıktan çok, polis devleti gibi bir fiili oluşuma ve bunun getirdiği ‘ben yaptım, oldu!’ anlayışına yönelindiğini bir kez daha müşahede etmiş olduk” diyen Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, “Baro başkanları olarak bizler, yılmadan ve usanmadan polis devletinde değil, hukuk devletinde yaşadığımızı ve yapılan tüm hukuksuzlukların karşısında olduğumuzu bugüne kadar haykırdık ve haykırmaya da devam edeceğiz.

Bu vesile ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nü ve tüm ilgilileri "Biz devletiz" diyen kişinin hukuka aykırı tavrını görmezden gelen açıklamaları nedeni ile kınadığımızı belirterek; hukukun gereklerini yerine getirmeleri ve sorumluları derhal görevden alarak, haklarında soruşturma açmaları gerektiğini bildiriyoruz.

Yaşanan olay nedeni ile avukat ya da baro başkanı olduğunu söylemeye gerek duymayarak sıradan bir vatandaşın kolluk kuvvetleri karşısında yaşadığı mağduriyeti resmeden ve vatandaşın haklarını öğrenmesine vesile olan Hatay Baro Başkanımız Av. Ekrem Dönmez’e teşekkür ediyor, her koşulda yanında olduğumuzu imzalarımız ile beyan ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)