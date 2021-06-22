Çorum Barosu hizmet binasının ihalesi yapıldı

Adliye binası yanında bulunan otoparka inşa edilecek olan yeni hizmet binasının 5 kattan oluşacağını duyuran Kenan Yaşar, 2050 metrekare kapalı alana sahip olacak binada meslektaşlarına konforlu ve refah bir ortamda hizmet sunulacağını ifade etti.

Bina içerisinde bir katın konferans salonu olarak kullanılacağını, diğer katlarda ise birimlerin çalışma odalarının yer alacağını vurgulayan Kenan Yaşar, bina içerisinde kafeteryanın da bulunacağını söyledi.

Yaşar, Çorum Adliyesi yanında yapılacak olan ek hizmet binası ve baro binasıyla birlikte bir kampüs ortamı oluşacağını dile getirdi.

Yaşar, hizmet binasının ihale aşamasına gelmesinde emeği bulunan TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başta olmak üzere tüm emeği geçenlere de teşekkür etti. (Haber Merkezi)

