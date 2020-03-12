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Çorum, bahara rengârenk çiçeklerle uyanacak

Çorum Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte süs bitkileri ve çiçeklerinin ekim ve dikimini hızlandırdı.

Çorum, bahara rengârenk çiçeklerle uyanacak

Çorum Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte süs bitkileri ve çiçeklerinin ekim ve dikimini hızlandırdı.

12 Mart 2020 Perşembe 23:31
Çorum, bahara rengârenk çiçeklerle uyanacak

Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin muhtelif yerlerinde gül ve diğer süs bitkilerinin dikimini gerçekleştiriyor. Şehir genelinde değişik renklerde 4 bin 500 gül fidesi diktiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bahar ayı ile birlikte güllerin rengarenk açacağını söyledi.

Park ve yeşil alanlarla birlikte refüjlere de gül fidesi ve süs bitkileri diktiklerini kaydeden Aşgın, Çorum’u güzelleştirmek için park ve yeşil alanlarda yaptıkları çalışmaların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

(Haber Merkezi)

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